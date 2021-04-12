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أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد برفع قضية على الفنان محمد رمضان لإساءته له، معلقا: "ندرت ندر اللي هاخده من محمد رمضان هتبرع بيه لمستشفى أبو الريش للأطفال".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا مش من الناس اللي بتاخد حقها بالتجاوز، البلد فيها قانون وقضاء.. ويا أنا يا أنت، ولو محدش رباك أنا هربيك".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "أنا هاخد حقي بالقانون، وأيام نكد اللي جايه، أنا مش هدخل في سجال قليل الأدب، والبلد مفيهاش حد مسنود، وكله يطبق عليه القانون". 

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محمد رمضان عمرو اديب بوابة الفجر الفجر

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