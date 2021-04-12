محمد رمضان عن فيديو الدولارات: جمهوري لا حصر له.. والانتقاد مبيأثرش فيا

علق الفنان محمد رمضان، على حالة الانتقاد التي تعرض لها مؤخرًا بسبب فيديو الدولارات الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم القضائي بالتعويض للطيار الموقوف.





وقال "رمضان"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد: "فيديو الدولارات إعلاني وليس تعليقا على أحكام القضاء، وهذا الفيديو لشركة إعلانية اشترطت أن أنشر كل أسبوع عددًا من الفيديوهات عن الفيديو كليب".





وأضاف: "ده تمثيل والفلوس مش حقيقية، وصورتي بالدولارات إعلانية وفكرة مخرج هندي وقبل صدور الحكم القضائي، وأنا بقوم به مع نجمة هندية كبيرة لديها 35 مليون متابع على إنستجرام، وهو إعلان لمنتج عالمي واسم فندق".





وتابع رمضان: "لو كل حاجة حصلت رديت عليها مش هعرف أشتغل، وعمر ما أي انتقاد أثر فيا لأن لو التصرف ده كان حقيقي كنت هطلع أبرر، وأنا أكن للقضاء المصري كل الاحترام والتقدير والثقة العمياء وده مش كلامي ده اللي ملموس من كل الدول العربية، ولا عمري طلعت عقبت على أحكام القضاء سواء في حكم ضدي أو معايا".





واستطرد: "بحضر أغنية أنا والشاب خالد، ولسه مصور أغنية مع الشاب مامي، وجمهوري بفضل الله لا حصر له والمتربصين ليا أكبر من أي جمهور لأي نجم آخر في مصر، وأنا مش كياد أنا ناجح".



