أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 12-4-2021









استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مع استقرار العملة الأمريكية عالميا.





وسجلت العملة الخضراء متوسط سعر بلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع ببنكي الأهلي ومصر، في حين سجلت بالمصرف العربي الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





وفي بنوك الاستثمار القومي والتجاري الدولي وقطر الوطني واتش اس بي سي وبلوم مصر جرى تداول الدولار بمتوسط سعر بلغ 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.





وسجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.56 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 21.38 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع.





وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدنيار الكويتي 49.02 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.









سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.



