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نشرة حوادث "الفجر": اللقطات الأولى لانفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا بأكتوبر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار: 


عيونها عسلية..شعرها أصفر اللون..وجهها كالملاك"..كانت المرة الأخيرة التي نظرت الأم "أميرة حمدان" صاحبة الثلاثون عامًا، لصغيرتها "ريتاج" صاحبة الـ٣ سنوات، بعدما تحول الهوس الشيطاني لحقيقة، ليجعلها تقتل نجلتها الصغيرة دون وعي، وتغطيها وتجلس بجوارها، لتنتظر عودة الأب من عمله، لتخبره أنها نائمة، ولكن بعد ساعات قليلة أخبرته أنها خنقتها وماتت، في البداية لا يصدق الأب، فذهب لغرفتها ووجد روحها ذهبت لخالقها.


حصلت بوابة "الفجر" على أول صور لمسرح جريمة خنق الطفلة "ريتاج" وقتلها على يد والدتها بأوسيم. 


نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض منابر جماعة الإخوان الإرهابية حول حدوث انفجار بخط غاز بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. 


حصلت بوابة "الفجر" على مقطع فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران بخط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، إثر انفجار خط الغاز، فيما تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة، محاولاتها للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار


قررت، اليوم الأحد، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية لجلسة 18 مايو لسماع أقوال الشهود. 


قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بإيقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوى. 

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