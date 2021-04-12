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"سنونو" ياسر العظمة لن يغرد في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الفنان السوري ياسر العظمة أن مسلسل "السنونو" لن يعرض في رمضان بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية. 

وكتب العظمة عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" مخاطبا المتابعين قائلا: "كم كان جميلا أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعدا جميلا متفائلا، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا" وأضاف أن موعد العرض سيتم تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان.

واشتهر العظمة بسلسلة "مرايا" الانتقادية التي قدمها لعقود طويلة (بدأت عام 1982)، وتوقفت عام 2013، لينطلق عبر سفينة "السنونو" من الإمارات العربية، إلا أنه يأخذ شخصية "عوني الناكش" التي سبق أن أداها في إحدى لوحات "مرايا". 

ويشارك العظمة في المسلسل الجديد فنانون سوريون وعرب، منهم: عابد فهد، مرح جبر بشار إسماعيل، محمد قنوع، صباح الجزائري، سامية الجزايري، أمجد طعمة، مها المصري، جرجس جبارة، فادي صبيح. وهو من إخراج خيري بشارة، ومعظمهم ظهروا في إعلان ترويجي (برومو) عن المسلسل سبق أن نشره العظمة عبر صفحته:

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