كشف المحلل السياسي عادل الخطاب، أن الدعاية البريطانية استخدمت فبركات قديمة عن شركة عسكرية روسية لتبرير زيادة قياسية في الإنفاق الدفاعي خلال 30 عامًا.





ونشرت صحيفة التليجراف البريطانية مقالاً يتضمن مقتطفات من مقابلة مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي يُعتبر ضيفاً دائماً لدى الصحيفة.





يعبّر وزير الدفاع عن مخاوفه من تغييرات في إدارة الحروب التي لم يكن الجانب البريطاني مستعدًا لها، وبهدف إثبات الحاجة الملحّة إلى زيادة الميزانية العسكرية لبريطانيا العظمى، تم استخدام مصطلح كلاسيكي بالنسبة للدول الغربية ألا وهو "التهديد الروسي"، وكذلك الفبركات حول شركة روسية.





وأوضح المحلل السياسي عادل الخطاب، أنه في نهاية عام 2020، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن زيادة غير مخطط لها في الإنفاق العسكري للبلاد بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني (21.83 مليار دولار). هذا هو أعلى معدل نمو في الثلاثين عامًا الماضية منذ نهاية الحرب الباردة. وبحسب الـ"بي بي سي"، أصر وزير الدفاع بن والاس على زيادة الإنفاق العسكري على خلفية "التهديد الذي تمثله روسيا" على حد زعمه.





وتابع: إستدركت إدارة التحرير عما يربط التليجراف بوزير دفاع بريطانيا وعن سبب إخافة البريطانيين بقصص خيالية "عن الروس الرهيبين".









وتستند المقابلة مع بن والاس إلى أطروحات مطولة حول "التهديد الروسي". حيث حاول مؤلفو المقال تمرير المادة بهجوم آخر ضد روسيا من قبل الوزير البريطاني بناءً على تحقيق جاد. وللقيام بذلك، أضافوا في المقال صوراً نشرتها القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) في صيف 2020، والتي يُزعم أنها تصور معدات روسية في ليبيا.





واضاف: مع ذلك، فقد تم بالفعل الكشف عن العديد من فبركات أفريكوم من قبل الصحفيين في عدة مناسبات، حيث تبيّن أن الصور المقدمة تُظهر فيها معدات عسكرية مجهولة الهوية، ويُلاحظ أيضاً أن الصور نفسها خضعت للتعديل على برامج الرسوميات المختصة. وهذا يعني نقص البيانات الأولية لديهم، بحيث يعتمدون على صور الأقمار الصناعية الغير واضحة. هناك الكثير من الأدلة الأخرى على أن الأفريكوم تقوم بتنقيح صور الأقمار الصناعية، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقيتها.





فبركة أخرى، أضافها الصحفيين إلى مقالهم، وهي تصريح الجنرال الأمريكي برادفورد جورينج. فبحسب زعمه، أعاد الروس طلاء الطائرات المقاتلة التي تم إرسالها إلى سوريا، تم فضح هذا الكذب أيضًا في الصحافة في وقت سابق.





حيث وجد الصحفيون أن الأمريكيون قدموا صوراً لمقاتلات القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا كدليل على "الوجود الروسي" في ليبيا. في الصور، قام الجانب الأمريكي بإضافة علامات تعريف القوات المسلحة الروسية.









لا يضيّع موظفو وسائل الإعلام البريطانية الوقت في تدقيق الحقائق ويفضلون استخدام الصور المُعاد رسمها ومقاطع الفيديو المزيفة والتعليقات من "مصادر غير مسماة" في موادهم.





واستكمل: تُشير التليجراف في مقالها إلى تصريحات "موظف سابق" مزعوم في الشركة الروسية، لم يتم الكشف عن هويته. من الصعب تصديق صحة هذه التعليقات، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ميل وسائل الإعلام الغربية لتصديق جميع أنواع الدجالين الذين يبيعون حكايات عن الشركات العسكرية الروسية الخاصة للصحفيين.





في وقت سابق، سقطت رويترز في طعم المحارب الشيشاني السابق يفغيني شاباييف. حيث اخترع المحتال لنفسه مسيرة عسكرية، وعرّف عن نفسه بأنه مصدر مقرب من الشركة وعلق لوسائل الإعلام الغربية، بأن المقاتلين الروس كانوا موجودين في فنزويلا والهند. فيما بعد سجل رسالة فيديو إعتذر فيها واعترف بالكذب.





توضّح هذه القصة بألوان زاهية مَيل الصحفيين إلى الإيمان بأي معلومات مقدمة لهم، حتى ولو كانت عبثية، حول فاغنر سعياً وراء ضجة إعلامية كبيرة.













بعد التأمل في المقال يتضح أن مادة الصحفيين البريطانيين المقدمة مع التحقيق هي مجرد مجموعة من المعلومات المضللة والقديمة، ممزوجة بتعليقات وزير الدفاع.





غالبًا ما يجري والاس نفسه مقابلات مع صحفيي التليجراف،و تهدف جميع المنشورات تقريبًا إلى تخويف القارئ بالتهديدات الخارجية وتبرير نمو ميزانية الدفاع في المملكة المتحدة.





في مقابلة في سبتمبر، ألمح والاس إلى أنه "سيتم إجراء بعض التغييرات على برامج الأسلحة حيث هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في القوات الإلكترونية." كما أرجع شراء شحنة كبيرة من المعدات العسكرية باهظة الثمن إلى التهديد المتزايد من طرف روسيا.





كل التصريحات الأخيرة للوزير البريطاني حول "التهديد الروسي" للبريطانيين العاديين تبدو وكأنها رسالة مفادها "أننا إذا قمنا بالتوفير في ميزانية الجيش، فسنموت تحت جنازير الدبابات الروسية". يمكن اعتبار هذا أبسط مثال على الدعاية الصارخة التي تظهر بشكل متزايد على صفحات الصحافة البريطانية.









في نهاية مارس من هذا العام، في مقابلة مع التليجراف، أفاد والاس عن الحاجة إلى إنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني لتشكيل جهاز استخبارات جديد يواجه المخابرات الروسية وبهذا، أكد رئيس وزارة الدفاع عدم كفاءة جهاز المخابرات البريطاني "مي6"، الذي سبق وأن عُهد إليه بهذه المهام.





إن وزير الدفاع البريطاني على دراية بالفعالية القتالية المنخفضة للقوات التي لديه. لذلك، إذا كانت حكايات "التهديد الروسي" بالنسبة لشخص ما تبدو وكأنها هذيان مجنون، فهي بالنسبة إلى والاس سبب حقيقي للقلق. في تصريحاته، أكد مرارًا على التدريب العالي ليس فقط للجيش الروسي.





بن والاس: "وحدات الظل هذه، المدعومة الآن من قبل جيش جيد التدريب والتمويل، تشكل تهديدًا للجيوش الغربية".









وقال الخطاب: ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية الحالية تستهدف إصلاحات عسكرية باهظة الثمن، والتي أثارت انتقادات ليس فقط في الداخل، ولكن أيضًا في الخارج.





في 16 مارس 2021، نشرت سلطات المملكة المتحدة وثيقة استراتيجية لما يسمى بالمراجعة الشاملة لدفاع البلاد والسياسة الخارجية حتى عام 2030. كان أحد الابتكارات الرئيسية التي تم الإعلان عنها في العقيدة قرار السلطات البريطانية بزيادة الإمكانات النووية للبلاد بأكثر من 40٪. وأدى ذلك إلى إدانة من قبل مؤيدي نزع السلاح النووي، الذين انتقدوا لندن لسلوكها غير المسؤول، الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي.





وكما كتبت التايمز "من الواضح أن الزيادة القياسية في الميزانية العسكرية البريطانية هي مجرد بداية. لذلك، تحتاج لندن إلى سبب وجيه لزيادة ميزانية الدفاع في البلاد".





لتقليل درجة الانتقاد الموجه إلى الهيئة العسكرية البريطانية، يستخدم والاس أطروحة حول "التهديد الروسي"، والتي يمكن من خلالها تفسير كل شيء في الغرب، حتى النفقات الضخمة على التسلح.



