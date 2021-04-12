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شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يرتدي الجلابية الصعيدي وهي ملابس شخصية موسى في مسلسله الجديد الذي سيعرض في السباق الرمضاني القادم.

وقال "رمضان"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "مسلسل موسى بيتكلم عن الصعيد وده المسلسل الوحيد اللي مهما اتكلمت عنه مش هيتحرق".

وأضاف: "كنت صاحب فكرة المسلسل عندما سألت عن دور المقاومة في الصعيد أثناء الاحتلال، وبدأنا في البحث وبفضل الله المسلسل في أحداث في كل حلقة، وفيه تطور في الشخصيات كبير".

وتابع رمضان: "أنا جاي من اللوكيشن وسننتهي من التصوير في 5 رمضان، لإني مبحبش أدخل أي مسلسل إلا وأنا معايا الـ30 حلقة علشان أعرف تطور الشخصية، وقتل الحصان في المسلسل مشهد تمثيلي وليس حقيقي".

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