شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يرتدي الجلابية الصعيدي وهي ملابس شخصية موسى في مسلسله الجديد الذي سيعرض في السباق الرمضاني القادم.





وقال "رمضان"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "مسلسل موسى بيتكلم عن الصعيد وده المسلسل الوحيد اللي مهما اتكلمت عنه مش هيتحرق".





وأضاف: "كنت صاحب فكرة المسلسل عندما سألت عن دور المقاومة في الصعيد أثناء الاحتلال، وبدأنا في البحث وبفضل الله المسلسل في أحداث في كل حلقة، وفيه تطور في الشخصيات كبير".



