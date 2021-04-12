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تعليق ناري لـ عمرو أديب على تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما كشفه بيان النيابة العامة بشأن حادث قطاري سوهاج، منوها بأنه تبين أن مراقب برج المراغة يتعاطى حشيش، وكذلك مساعد السائق يتعاطى ترامادول.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "يبدو أن سائقي القطارات والتريلات لا يخضعون لكشوف المخدرات، وأنا أشك في ده، يا إما الكشوفات فيها مشكلة، بيجيبوا بول غير البول، والنتيجة كارثة".

وأشار، إلى أنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص في هذه الحادثة وتبين أن اثنين منهم يتعاطون موادًا مخدرة، منوها بأن تحقيقات النيابة أثبتت أن القطار الأول توقف بسبب العبث في الفرامل، والتوصيلات بين العربات، معلقا: "محدش بيلعب في الفرامل على مستوى العالم".

وتابع أديب:  "في كارثة في ثقافة العمل في البلد دي.. وبعدين، أنا لو في إيدي الموضوع مفيش قطارات لحد ما الدنيا تتظبط". 

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