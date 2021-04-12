هل الصيام يضعف المناعة في ظل كورونا؟

قدم أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.





وأضاف "عقبة"، في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "جائحة كورونا هي واقع ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي".





وتابع: "علينا أن نعايش جائحة كورونا لتحقيق التوازن في كل تصرفاتنا والحرص على صحتنا وممارسة شعائرنا وعاداتنا"، مشيرًا إلى أن الصيام يعمل على مساعدة الجسم وتحسين عمل المناعة.





واستطرد: "الصيام له آثار إيجابية كبيرة على تحسن عمل المناعة، ويجب الابتعاد عن السكريات العالية والدهون الكثيرة وشرب الشاي والقهوة والمياه الغازية بشكل مبالغ فيه واستبدالها بالخضروات والفاكهة الكاملة والسوائل والمياه".



