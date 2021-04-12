بالصور.. السيسي يودع الرئيس التونسي بعد انتهاء زيارته لمصر

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، صورا تظهر توديعه للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته لمصر.





وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "حرصت اليوم على توديع أخي الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتي أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس".



