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أحمد مجاهد يحسم مصير مباراة القمة بالدوري

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة ستقام بموعدها 18 أبريل. 

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في سهرة رمضانية ممتعة".

وأكمل: "الطاقم التحكيمي سيكون مصري، لجنة الحكام لها الحق أن تختار، من الوارد يكون في تكثيف للكاميرات".

وتابع: "القمة ستكون مراقبة دولية، وتجربة أن نعود للحكم المصري ستكون مؤثرة وفارقة في اعادة التحكيم المصري لمكانته الطبيعية".

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