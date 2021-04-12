أحمد مجاهد يحسم مصير مباراة القمة بالدوري





أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة ستقام بموعدها 18 أبريل.





وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها في سهرة رمضانية ممتعة".





وأكمل: "الطاقم التحكيمي سيكون مصري، لجنة الحكام لها الحق أن تختار، من الوارد يكون في تكثيف للكاميرات".



