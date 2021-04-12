باريس سان جيرمان يصدم ميسي بسبب صلاح





كشفت وسائل إعلام فرنسية عن خوف مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي من رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف عام 2022.

وأكد برنامج تيليفووت الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان أجروا إتصالات أولية مع وكلاء أعمال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الشهر الماضي.

وأوضح البرنامج الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان تعتقد أن محمد صلاح هو اللاعب المثالي الذي يستطيع تعويض كيليان مبابي في حال رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.