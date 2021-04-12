محمد رمضان يفاجيء جمهوره بالجلباب الصعيدي على الهواء في "مساء dmc"





ظهر النجم محمد رمضان وهو يرتدي مرتديًا جلباب صعيدي الخاص بشخصية موسى الذى يقدمها محمد رمضان فى مسلسل "موسى" المقرر عرضه على قناة Dmc فى شهر رمضان.وقال محمد رمضان خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة Dmc، "هخلص تصوير المسلسل يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد".وتابع "أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما ادخل اصور ولازم أذاكره كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى".يذكر أن مسلسل "موسى" يعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.