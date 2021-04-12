Advertisements

أحمد مجاهد يعلق على أزمة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن أزمة مباراة الاهلي والزمالك في مسابقة مواليد 99، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مسابقة 99 دي خلاص انتهت وكان المفروض تبقى من الموسم الي فات لا تقام مرة أخرى، دي مش مسابقة مهمة بالنسبة لينا، دوري 2003 ده المهم علشان كأس العالم".

وتابع: "من أول ما تولينا المهمة قررنا ان جميع المسابقات هتقام من دور واحد ماعدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت اعداد الكورونا".

وأضاف مجاهد "قررنا اننا نكمل المرحلة التانية لـ 99 و2001، هم مالهماش مسابقات تاني في الفترة الجاية ف حرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قولنا نكمل المسابقة من دور واحد على ان تستكمل مسابقتي مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين".

وواصل: "اللائحة الي كانت منشورة في نوفمبر ان البطولة هتبقى بالمواجهات المباشرة، بما ان المواجهات قررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة ان بعد تساوي الفريقين في النقاط هلعب ماتش فاصل، لإن لما عملنا دوري من دور واحد محددناش من دور واحد قولنا".

وأردف مجاهد: "كان هناك مقترح من جانب أحد الأندية بتقاسم البطولة بين الفريقين لإنها مش مؤهلة لحاجة، وقررنا النهاردة بعد المباراة إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل". 

وأختتم أحمد مجاهد تصريحاته: "المباراة علشان فيها اهلي وزمالك اخدت الشكل ده، لائحة شهر نوفمبر دي مبقاش ليها وجود بعد ما قررنا نغير نظام المسابقة وقولنا نستنى للنهاية ونشوف ايه الدنيا، ولم نخطيء  في عدم وضع نظام لتحديد البطل قبل اقامة مباراة اليوم".

أخبار تهمك

أحمد مجاهد يحسم مصير مباراة القمة بالدوري

منذ ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تعرف على قاعدة برنيس العسكرية (انفوجراف)

منذ ساعة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مجاهد يعلق على أزمة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99

منذ 35 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ ساعة و نصف

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

12:28 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

12:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»