"فيس بوك" تضيف ميزة جديدة لتطبيق "واتس آب"





يعتبر تطبيق واتس آب من أكثر التطبيقات المستخدمة على مستوى العالم، حيث يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله من أكثر التطبيقات التي تستخدم عالمياً.





وتعمل "فيس بوك" الشركة المالكة لتطبيق "واتس آب" على إضافة العديد من المزايا والتحديثات التي تجعل رواده يواكبون التطور ويستمتعون بمزاياه.





وتدرس فيس بوك إمكانية إضافة ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق "واتس آب"، تمكنهم من تغيير الألوان بحرية داخل التطبيق وبكل سهولة، لتواكب جميع الأذواق.





وطرح تطبيق واتس آب في عام 2014، وتمكنت شركة فيس بوك من الاستحواذ عليه في عام 2019 حيث اشترته مقابل 19 مليار دولار، حيث تخطى عدد مستخدميه المليارين.





ونشر موقع "WABetaInfo" المعني بأخبار "واتساب" على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيها إن "واتس آب" يطور حاليا خاصية تسمح للمستخدمين بتعديل الألوان في التطبيق





وأشار الموقع إلى أن الخاصية الجديدة التي سيضيفها "واتس آب" لا تزال قيد التطوير، ولا يوجد الكثير من التفاصيل بهذا الشان في الوقت الراهن، والتي تتضمن بعض الرموز والألوان العصرية.

ويتيح التعديل للمستخدمين إمكانية تعديل ألوان صندوق الدردشة الذي هو بلونه المعاد "بيج"، كما يدرس "واتس آب" إمكانية رفع سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجا في التطبيق.



