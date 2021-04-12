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رايولا يحدد طلباته من أجل بيع هالاند

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير حدد طلباته بشأن فوز أي نادي بخدمات موكله النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأفادت صحيفة صنداي ميل البريطانية بأن رايولا طلب حصول النجم النرويجي على راتب قياسي، حيث سيكون ضمن الأعلى في العالم.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الراتب الذي طلبه رايولا هو مليون و200 ألف يورو في الأسبوع الواحد فقط أي أنه سيصل لحوالي 62 مليون يورو في الموسم الواحد.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند لن يفرط في خدمات هالاند بمبلغ مالي أقل من 180 مليون يورو.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن رايولا كان قد قام بزيارة لبرشلونة وريال مدريد منذ أيام وجلس مع إدارة الفريقين للحديث حول مستقبل هالاند في حضور والده.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند كان قد أكد على تمسك فريقه بهالاند، حيث قال: "نحن نمسك باستمرار هالاند معنا لكن حين يحين الوقت المناسب سنجلس معه ومع والده ووكيل أعماله من أجل الحديث حول مستقبله".

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