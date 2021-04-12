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"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الأحد، على برتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق في مجال الاستفادة من خبرات وإمكانيات الصندوق في مجال الدفع باستراتيجية المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة. 

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تلك الخطوة الهامة التي يتعاون فيها صندوق مصر السيادي مع المحافظة، حيث ذلك سيساهم بشكل كبير ونوعي في الدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة لـ10 سنوات قادمة، والتي اشتملت على خطط ومشروعات للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية وهي: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الاستراتيجية التنموية التي استغرقت في إعدادها أكثر من عام من العمل المؤسسي والميداني، بداية من تدقيق المعلومات والبيانات والمسح الشامل للمقومات والموارد المتوافرة بالمحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مرورا بوضع خطط ومقترحات ومشروعات مدرسة لاستثمارها بشكل أفضل، انتهاء بعقد شراكات هامة وتعاون مثمر مع كل الجهات الفاعلة للترويج لهذه المقومات وتلك المشروعات، ويعد ذلك البروتوكول نتيجة وثمرة لتلك الجهود الماضية.

وأثنى رئيس صندوق مصر السيادي، على الجهود المبذولة بالمحافظة، وتوافر المعلومات الدقيقة التي يمكن البناء عليها بشكل فاعل، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة من خلال خلق شراكات وإتاحة فرص استثمارية فريدة ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص تدر عوائدا مستمرة للأجيال القادمة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وحضر مراسم توقيع البرتوكول كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وعمرو إلهامي المسئول عن صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)
"بني سويف" توقع برتوكولا مع صندوق مصر السيادي لدفع جهود التنمية المستدامة (صور)

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بني سويف الفجر

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