سعد الهلالي: عدم الإسراف يجب أن يكون ثقافة نتقرب بها إلى الله (فيديو)

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لابد من تغيير ثقافتنا في الاستهلاك، معلقا: "عدم الإسراف يجب أن تكون ثقافة نتقرب بها إلى ربنا".





واستدل "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بقول الله تعالي "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مضيفا: "ربنا بيقولنا كلوا واشربوا ولكن على قدر احتياجاتك، دون إسراف".



