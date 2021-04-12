ناقد فني: دراما رمضان ستتناول بطولات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب والإخوان (فيديو)

قال الناقد الفني محمد حبوشة، إن صناعة الدراما في مصر متطورة وعدد المسلسلات في رمضان قليل بالنظر لمستوى الإنتاج المصري للدراما.





وتابع حبوشة، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تطورا ملحوظا في الدراما الخليجية بناء على تطور الدراما المصرية التي كانت متفوقة على الدراما العربية.





وأشار، إلى أن الدراما المصرية تؤكد على الهوية الوطنية ودراما رمضان هذا العام تتناول بطولات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإخوان وأن مسلسل الاختيار 2 هو التطور التكنولوجي في صناعة الدراما.



