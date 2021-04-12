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يوسف الحسيني عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا عايزه تثبت مصر (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات دون الوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد بسبب التعنت الإثيوبي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو توليد الكهرباء من السد، بل على العكس تمامًا، فمصر على استعداد للتعاون ودعم التنمية في أديس أبابا. 

وأضاف، أن إثيوبيا تماطل في المفاوضات لكي تفرض الأمر الواقع، متابعًا: "إثيوبيا عايزه تثبت مصر، هي مصر بتتثبت؟، والله لا، لعل وعسى يعود الجانب الإثيوبي لعقله ورشاده".

وأشار، إلى أن أديس أبابا تصدر خطابًا للعالم بأن القاهرة تكره إثيوبيا، متابعًا: "مصر هتكره إثيوبيا ليه، يا عم أنت مش منافس لينا، وإحنا لينا شركاء في المنطقة" .

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