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المركز المصري للفكر: نهر النيل مسألة وجود.. وكل الخيارات مفتوحة (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر، إن مصر مازالت تتبع أسلوب النفس الطويل، مؤكدًا أنها لا تدخر أي جهد من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم قانوني لتشغيل وملء سد النهضة.

وأضاف "إبراهيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الفوائد التي ستعود من التعاون لن تقتصر على مصر ولكن على الأطراف الثلاثة سيستفيدون من كل ما يتعلق بهذا التعاون".

وتابع: "ما طرحته إثيوبيا هو باطل يراد به باطل، وكله مغالطات وفكرة غير مقبولة ومرفوضة من مصر والسودان، لأن ما تريده هو جزء بسيط لا يمثل 1% من إعلان المبادئ ولم تلتزم بأي بند من بنودها العشرة، معركتنا هي معركة التفاوض مثلما قالت الرئيس السيسي ولكن في نفس الوقت هذه المفاوضات إلى متى".

واستطرد: "كل الخيارات مفتوحة، وأسلوب التشتت والتعنت والمراوغة من الجانب الإثيوبي حتى نصل إلى مرحلة تصل بها المفاوضات إلى طريق مسدود سيجعل كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن نهر النيل يمثل حياة ووجود للأجيال الحالية والقادمة وإثيوبيا تريد اتخاذ قرارات يؤثر على الاستقرار في المنطقة".

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