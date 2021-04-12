طارق الشناوي: العنف ضد المرأة في الدراما جزء من الشخصية وليس دعوة له

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الإعلام والصحافة يوجه لهم النقد دائما بأنهما يروجان للعنف من خلال الجريمة، وهذا ما يحدث مع الدراما الآن، من خلال النقد الموجه للدراما على أنه يمثل العنف وقضايا سلبية في المسلسلات بدون أي معالجة وحل لها، كمسلسل "ريا وسكينة" ينظر إليه على أنه يخلق جريمة القتل والعنف قضية لن تنتهي.





وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عندما يمارس العنف ضد المرأة في الدراما يكون الرجل هو نموذج سلبي، موضحًا أن العنف جزء من شخصية وليس دعوة للاتجاه إلى العنف.



