Advertisements

طارق الشناوي: العنف ضد المرأة في الدراما جزء من الشخصية وليس دعوة له

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الإعلام والصحافة يوجه لهم النقد دائما بأنهما يروجان للعنف من خلال الجريمة، وهذا ما يحدث مع الدراما الآن، من خلال النقد الموجه للدراما على أنه يمثل العنف وقضايا سلبية في المسلسلات بدون أي معالجة وحل لها، كمسلسل "ريا وسكينة" ينظر إليه على أنه يخلق جريمة القتل والعنف قضية لن تنتهي.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عندما يمارس العنف ضد المرأة في الدراما يكون الرجل هو نموذج سلبي، موضحًا أن العنف جزء من شخصية وليس دعوة للاتجاه إلى العنف.

وأوضح أن الدراما تقدم وتخلق رسالة سلبية، أي أنها من الممكن أن تنبذ العنف ضد المرأة، وهناك وسائل كثيرة للتعبير عن الفكر الدرامي، وعلينا أن نقف أمام أي مشاهد تمثل كالعنف والتعاطي والتحرش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق الشناوي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صلاح على رأس أولويات هذا النادي

منذ أقل من ساعتين

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي غيابات الأهلي في لقاء القمة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

04:03 ص

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

04:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»