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تفاصيل حفل مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي بمدينة العلا السعودية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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أحيا مغني الأوبرا الإيطالي العالمي آندريا بوتشيلي، أمس الخميس، حفلاً غنائياً في العلا (شمال غربي السعودية) للمرة الثالثة.

مسرح الحفل كان في موقع الحِجْر الأثري بمحافظة العلا. وهذا المسرح شيده الأنباط في مملكة دادان قبل نحو 3000 عام، وهو أول موقع سعودي يصنفه اليونسكو في قائمته للتراث العالمي.

ويأتي حفل بوتشيلي بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرؤية التصميمية للعلا، التي تهدف لتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.


يذكر أن بوتشيلي أقام حفلين في العلا في السابق، في مسرح المرايا المجاور للمنطقة الأثرية.


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غنائي حفل العلا

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