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محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفنان محمد رمضان، أنه يمتلك أسطول سيارات عالمي لا يقل عن أي نجم أمريكي أو أوروبي، مؤكدًا أن هذا جزء من عمله.

وأضاف "رمضان"، خلال لقائه مع برنامج مساء دي إم سي مع الإعلامية إيمان الحصري، "أنا مباخدشي ساعات من حد وأقول طال عمرك".

وأشار، إلى أنه يعمل من أجل خدمة جمهوره ويكرر بعض أعماله التي تعجب الجمهور، مؤكدًا أنه يعمل لإرضائه لأنه هو من صنعه، مستطردًا: "أحكام القضاء المصري فوق رأسي وأنفذها عندما تكون نهائية".

ويعرض غدًا الثلاثاء مسلسل "موسى" على شاشة قناة دي إم سي بطولة الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب وعدد من النجوم.

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