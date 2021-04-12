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محمد رمضان يكشف كواليس اختيار فكرة مسلسل "موسى"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف محمد رمضان، النقاب عن كواليس فكرة مسلسل "موسى"، الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل، قائلًا: " قعدنا أنا وناصر عبد الرحمن المؤلف والمخرج الواعد محمد سلامة ومكنش لسه فيه موضوع خالص وأنا طرحت سؤال هل شوفنا دور الصعيد في المقاومة الشعبية".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في قناة "دي إم سي"، أنا تسائلت هل الاحتلال وصل للصعيد، وناصر عمل أبحاثه ولقينا إن الصعيد ليه دور قوي جدا في المقاومة وإجابة السوال تحولت لمسلسل".

وأضاف: "ده المسلسل الوحيد اللي مهما حكيت عن أحداثه مش هيتحرق لأن كل حلقة فيها ٣٠ حدث".

يذكر أن مسلسل "موسى"، يعرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد "رمضان"، في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

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