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خبيرة آثار عن أكشاك قصر عابدين: مشهد مزعج لا يليق
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:41 ص
كساب أحمد
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انتقدت الدكتورة مونيكا حنا، خبيرة الآثار، افتتاح عدد من الأكشاك التجارية أمام قصر عابدين، واصفة المشهد بـ "المزعج وغير اللائق".
وتابعت "حنا"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "صحيح مهم نقدم خدمات في مواقع تراثية للناس لكن لازم نفهم برضع أن قصر عابدين من أهم القصور الرئاسية تاريخيًا فهو لا يقل في الأهمية عن قصر بكنجهام في لندن، والسؤال هل بنلاقي قدامه كشك في لندن؟.
وواصلت قائلة: "تاريخيًا قصر عابدين هو قصر رأس الدولة، وليس القصور الأخرى سواء الاتحادية أو غيرها، وحتى الآن هو المكان الرئيسي لرأس الدولة".
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