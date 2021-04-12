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برلمانية: وجود أكشاك أمام قصر عابدين تقلل من قيمته

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على الاعتراضات التي عبر عنها قطاع عريض من المواطنين، بسبب تدشين بعض الأكشاك التجارية في محيط قصر عابدين.

وتابعت "حلاوة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "هذا الميدان شهد أحداثًا تاريخية كبيرة، بداية من حركة عرابي إلى 23 يوليو وهي مواقف سياسية تاريخية شهدها الميدان، هذه الأكشاك شكلها مش وحش لكن ما ينفعش تبقى أمام قصر عابدين في ميدان شاهد على ثورة عرابي و23 يوليو".

وأضافت: "صحيح الميدان تم تطويره بشكل رائع منذ عام 2016 بشكل مهني ومحترم يراعي الطراز، والأسس المعمارية المختلفة وصحيح أيضًا أن الأكشاك تم بناؤها بشكل جيد وغير مؤذي، لكن وجه الاعتراض هو الموقع أمام قصر عابدين، خاصة وأن الدولة قامت بتجديد الأرض وقامت بافتتاح متاحف داخله، وتكلف مبالغ باهظة ومن ثم فإن وجود مثل هذه الأكشاك يعني أننا نطور من جهة، ثم نقلل قيمة القصر من جهة أخرى بسبب وجود هذه الأكشاك في موقعها".

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