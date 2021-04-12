خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

كشف الدكتور هشام بخيت، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، عن مخاطر كارثية لانهيار سد النهضة على مصر والسودان، :" انهيار السد بعد الملء يشكل خطرًا كبيرًا على مصر والسودان، ولذلك كان أحد البنود الرئيسية لمصر في المفاوضات تبادل الدراسات الخاصة بناء السد."



وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، :" انهيار السد بعد الملء، فسيؤدي إلى اعصار مائي رهيب يطيح بالأخضر واليابس،..كأنه تسونامي"



وتابع عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، أن كل الخيارات امام مصر مفتوحة، للحفاظ على مواردها المائية بإذن الله وفقًا لما صدر من القيادة السياسية.

