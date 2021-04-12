عمرو أديب لـ "محمد رمضان": "لو محدش رباك أنا هربيك" (فيديو)















رد الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كان المقطع عبارة عن مشهد لمسلسل محمد رمضان يظهر خلاله الأخير هو يضرب شخص، وركب عليه صوت عمرو أديب، كسخرية من انتقاده له.وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الإنسان المتربي نعمة.. ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه".وتابع "فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة.. معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب ومش هدخل في سجال قليل الأدب ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".