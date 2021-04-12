سعد الهلالي عن موائد الرحمن: مكنتش موجودة وبقت موضة (فيديو)

عقب الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على منع إقامة موائد الرحمن، قائلا: "إمبارح مكنش في كورونا.. الوضع اختلف".





وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن صحة الأبدان تقدم على صحة الأديان، لافتا إلى أن مائدة الرحمن لم تكن موجودة قبل السبعينات، معلقا: "مكنتش موجودة وبقت موضة"، منوها بأن العقيقة أضعف أنواع المسنونات.



