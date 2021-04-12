"التموين": 2100 منفذ تجاري مشترك في معرض أهلا رمضان (فيديو)

قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك 2100 منفذ تجاري مشترك في معرض أهلا رمضان والذي تم افتتاحه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بداية من الأحد 4 أبريل وحتى 12 من الشهر ذاته.





وأضاف "خليل"، في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك 14 سلعة أساسية تمثل متطلبات البيت المصري خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل من 18 إلى 28% وفي بعض السلع تصل إلى 35%.





وأشار، إلى أن معرض أهلا رمضان هذا العام هو النسخة السادسة وشهد تجويد وتحسين كبير بالإضافة إلى 27 معرض رئيسي في محافظات الجمهورية و47 معرض فرعي، مؤكدًا أن مصر آمنة غذائية لما يتوفر لها من مخزون استراتيجي في معظم السلع الأساسية.



