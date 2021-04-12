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ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيام رمضان فرض على المكلف لا يسقطه عنده إلا إذا كان على سفر أو مرض.

وأضاف "عمران" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" عند سؤاله عن حكم إضافة الزبيب على الخشاف في شهر رمضان كونه كان من المسكرات أيام العرب في الجاهلية: "فيه ناس غاوين فقه الكآبة وده جزء من التطرف".

وتابع "هؤلاء الذين يحرمون كل شيء حتى زينة رمضان أو كعك العيد وهذا هو فقه الكآبة والحزن مقابل فقه الحياة وإدخال السعادة على الناس، هؤلاء الناس عينهم دائما تقرأ الحزن، ولذلك نحذر من هذا المسلك من المطيبات وأقول للمصريين احذروا هذا النوع مما قد يسمى فقه".

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