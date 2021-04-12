بين السماء والأرض.. العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت داخل "أسانسير" ببني سويف

أنقذت قوات الحماية المدنية ببني سويف، أسرة مكونة من اب وام واثنين من أولادهما من الموت داخل مصعد كهربائي بعقار سكني في منطقة الحمرايا بمدينة بني سويف شرق النيل.





وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف تلقى إخطارا من المقدم اشرف الخولي رئيس مباحث مركز بنى سويف، بحدوث عطل مفاجئ لمصعد بداخله أسرة مكونة من 4 أفراد "اب وام وطفلان".





وانتقل فريق إنقاذ من الحماية المدنية إلى محل الواقعة، واستخدموا السلم الكهربائي ونجحوا في إخراج الاسرة بعد اصلاح العطل في الأسانسير وسحب المصعد المعطل يدويًا وإنقاذ أفراد الأسرة.



