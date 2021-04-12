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اتحاد الكرة يحيل فيديو إمام عاشور إلى لجنة الانضباط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخاص بلاعب الزمالك إمام عاشور، إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب.

يأتي ذلك حسب ما أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو.

وأكد مجاهد أنه تم إحالة الفيديو المسيء للاعب الزمالك، الذي يظهر فيه إمام عاشور وهو يوجه السباب إلى النادي الأهلي، على خلفية أحداث مباراة القمة في دوري الجمهورية مواليد 1999 إلى لجنة الإنضباط.

وتابع، " لجنة الإنضباط ستقوم بإعادة النظر في مقطع الفيديو المتداول للاعب، لتحديد العقوبة المناسبة له".

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