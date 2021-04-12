موعد مباراة ليفربول وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا









يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



