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سوزان نجم الدين: علاقتي بربي قوية.. وأحلامى حقيقية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها إنسانة روحانية بطبيعتها وتحب الروحانيات، وسبب ذلك هو علاقتها العميقة والقوية بالله عز وجل، موضحة أنها تؤمن بأن كل إنسان يولد فى وقت معين يرتبط ببعض الكواكب التى تؤثر على شخصيته، لذلك الإنسان مسير وليس مخير.

وتابعت خلال استضافتها مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "يوم ليك"، "أنا برج القوس وبى صفات كثيرة من هذا البرج، وبالمناسبة أحلامى حقيقية، وأخاف منها، فإذا حلمت حلم المستقبل يحدث شيء منه، وإذا حلمت عن الماضى يتحقق بعد فترة".

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين قد أعربت عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل"، مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا، لكن هذه أول مرة بمصر.

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