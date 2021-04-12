Advertisements
الزمالك يسلك طريقًا جديدًا للتجديد لساسي وبن شرقي
الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:01 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
يسلك مسئولو نادي الزمالك، طريقًا جديدًا في ملف التجديد لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي.
وأوضح محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن نادي الزمالك بصدد توقيع عدد من العقود مع أحد البنوك خلال الأيام القليله القادمة، والتي ستكون عبارة عن إيجار عدد من محلات النادي ويبلغ عددهم 18 محل بسور النادي.
وأشار إلى أن نادي الزمالك سيحصل على مبلغ 100 مليون جنيه مقابل إيجار هذه المحلات لمدة خمس سنوات مقبلة، موضحاً أن النادي سيستغل هذا المبلغ في التجديد للتونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي حيث من المنتظر حسم الأمر بشكل نهائي عقب دخول هذا المبلغ خزينة القلعة البيضاء.
Advertisements