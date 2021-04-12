الزمالك يسلك طريقًا جديدًا للتجديد لساسي وبن شرقي













يسلك مسئولو نادي الزمالك، طريقًا جديدًا في ملف التجديد لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي.





وأوضح محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن نادي الزمالك بصدد توقيع عدد من العقود مع أحد البنوك خلال الأيام القليله القادمة، والتي ستكون عبارة عن إيجار عدد من محلات النادي ويبلغ عددهم 18 محل بسور النادي.



