اتحاد الكرة: تم تغيير اللائحة بعد تعديل نظام بطولة دوري الجمهورية













كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تغيير لائحة بطولة دوري الجمهورية مواليد 1999، بعد تعديل نظام المسابقة.





وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن اللائحة المقررة منذ بداية الموسم كانت تنص على إقامة دوري الجمهورية لمواليد 1999 من دورين وليس دور واحد.





وأشار إلى أنه عندما توقفت المسابقة تم تعطيل لائحتها القديمة، والعمل بلائحة جديدة، بعدما تقرر استئناف المسابقة مرة أخرى، حيث تم الاتفاق على أن تكون من دور واحد.



