ريال مدريد يفقد نجم الفريق حتي نهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن لاعبه لوكاس فاسكيز سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2 / 1 مساء أمس السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.





وتعرض فاسكيز /29 عاما/، الذي شارك ضمن التشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيمن، للإصابة إثر التحام مع سيرجيو بوسكيتس وجرى تبديله اضطراريا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.





وأعلن ريال مدريد اليوم أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض فاسكيز لإصابة في الرباط الخلفي للركبة اليسرى، وبات من المؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.





ويشكل غياب فاسكيز، الذي شارك في 34 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، أزمة للمدير الفني زين الدين زيدان في الوقت الذي يخوض فيه تحديات المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.





ولا يزال داني كارفاخال غائبا عن صفوف الفريق بسبب مشكلة في الفخذ، وقد شارك في مباراتين فقط منذ بداية العام الجاري، وبالتالي أصبح ألفارو أودريوزولا الخيار الوحيد المتاح لدى ريال مدريد لمركز الظهير الأيمن.





واقتسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد إثر الفوز أمس على برشلونة، ويمكن لأتلتيكو الانفراد مجددا بالصدارة عبر مباراته المقررة في المرحلة نفسها أمام ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم الأحد.



