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مورينيو يفتح النار على سولشاير

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
وكالات
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هاجم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير نظيره أولي غونار سولشاير بعد أن اتهم المهاجم سون هيونغ-مين بخداع الحكم خلال فوز يونايتد 3-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسقط مهاجم كوريا الجنوبية على الأرض وأمسك بوجهه بعد أن اصطدمت يد سكوت مكتوميناي بوجهه بشكل عفوي خلال صناعة هدف إدينسون كافاني الذي ألغاه حكم الفيديو وسط جدل في شمال لندن.

وقال سولشاير عن الواقعة "لا يجب أن نتعرض للخداع ولا بد أن أقول ذلك. إذا ظل ابني على الأرض لثلاث دقائق واحتاج إلى عشرة من زملائه ليساعدوه في النهوض لن أعطيه أي طعام. لم نتعرض للخداع لكن الحكم خُدع".

ومنح سون التقدم لتوتنهام لفترة قصيرة عقب إلغاء هدف كافاني لكن يونايتد رد بقوة عقب الاستراحة وسجل ثلاثية عبر فريد وكافاني وميسون غرينوود ليقلص صاحب المركز الثاني الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 11 نقطة وتقدم بتسع نقاط على تشيلسي خامس الترتيب. وتابع سولشاير "رد فعل ممتاز. لعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني. شعرنا بالظلم وأظهرنا شخصية قوية وانتفضنا".

وعقدت الهزيمة العاشرة في الدوري مهمة توتنهام في دخول المربع الذهبي واختار مورينيو أن يصب غضبه على سولشاير الذي خلفه في أولد ترافورد.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "في البداية أود أن أقول إنني مندهش جدا من تعليقات أولي بشأن سون ولم تسألوني عن ذلك. الحديث عن لاعب من فريق آخر والقول إنه لو كان ابنك لن تعطيه طعاما الليلة. كيف يكون الرد على ذلك؟ هذا حزين جدا".

وواصل "بخصوص ذلك أود فقط أن أقول إن سون محظوظ جدا بأنه يحظى بأب أفضل من أولي. أنا أب واعتقد أن الأب يجب أن يطعم أطفاله دائما بغض النظر عما يفعلوه. إذا كنت مجبرا على السرقة من أجل إطعامهم ستسرق. أنا محبط جدا".

وأهدر توتنهام 18 نقطة بعد التقدم في النتيجة هذا الموسم ومع تبقي سبع مباريات يظل في المركز السابع بفارق ست نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع.

وعلق مورينيو على هذه الإحصائية قائلا "من الثناء لي الحديث عن الطريقة التي نبدأ بها المباريات وتنظيمنا ولا يريحني الحديث أمام وسائل الإعلام عما يحدث من فقدان نقاط بعد التقدم".

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