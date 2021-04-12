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"مغرور وتافه".. هكذا ردت لميس الحديدي على "محمد رمضان" بعد سخريته من زوجها

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ردت الإعلامية لميس الحديدي على الفنان محمد رمضان، وذلك بعد أزمته مع زوجها الإعلامي عمرو أديب، خلال موقع التدوينات المصغرة تويتر.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: «لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة، توليفه غير مسبوقة بصراحة».


وكان الإعلامي عمرو أديب قرر مقاضاة الفنان محمد رمضان، بعد تطاول الأخير عليه خلال الأيام الماضية عبر منشورات ساخرة نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.


وقال عمرو أديب خلال حلقة اليوم من برنامجه «الحكاية» على mbc مصر، إنه قرر رفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، لافتًا إلى أنه سيأخذ حقه كاملا بالقانون، على حد قوله.
"مغرور وتافه".. هكذا ردت لميس الحديدي على "محمد رمضان" بعد سخريته من زوجها
"مغرور وتافه".. هكذا ردت لميس الحديدي على "محمد رمضان" بعد سخريته من زوجها

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