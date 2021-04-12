Advertisements

على سرير المرض.. فيفي عبده: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط"

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

عبرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، عن حزنها الشديد إزاء ما حدث لها مؤخرًا عقب أخذها حقنة خاطئة.

وقالت عبر حسابها بإنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط ودخلت بسببها المستشفى وعملت عملية".

كانت الفنانة فيفي نشرت مقطع فيديو مؤخرًا للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها العناية المركزة وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما وجهت رسالة لولدتها الراحلة بمناسبة عيد الام قالت خلالها: "الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقلك انتي وحشتيني أوي الله يرحمك يا رب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانة راقصة استعراضية الفتاة إسراء عماد

أخبار تهمك

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يفقد نجم الفريق حتي نهاية الموسم

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعة و نصف

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"مغرور وتافه".. هكذا ردت لميس الحديدي على "محمد رمضان" بعد سخريته من زوجها

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تنعى رحيل والدة هالة صدقي وتواسيها بكلمات مؤثرة

"إن شاء الله مش هنسيب حقنا".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويرد على شائعات إنفصاله

"قلبوه كباريه".. الراقصة البرازيلية داخل فصل دراسي (فيديو)

بإطلالة شتوية.. احدث ظهور لـ فيفي عبده عبر "انستجرام"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

12:28 ص

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»