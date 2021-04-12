على سرير المرض.. فيفي عبده: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط"









وقالت عبر حسابها بإنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط ودخلت بسببها المستشفى وعملت عملية".





كانت الفنانة فيفي نشرت مقطع فيديو مؤخرًا للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها العناية المركزة وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







كما وجهت رسالة لولدتها الراحلة بمناسبة عيد الام قالت خلالها: "الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقلك انتي وحشتيني أوي الله يرحمك يا رب".

عبرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، عن حزنها الشديد إزاء ما حدث لها مؤخرًا عقب أخذها حقنة خاطئة.