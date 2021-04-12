نجم الأهلي تعليقًا على قرار الجبلاية بشأن قمة دوري الجمهورية: "الاتحاد بيريح دماغه"









علق هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية مواليد 1999، لتحديد البطل، يوم العشرين من شهر أبريل الجاري.





وأشار حنفي في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة " Ten"، إلى أن قرار اتحاد الكرة غير مفهوم، موضحًا أنه لا يوجد بند في اللائحة ينص على إقامة مباراة فاصلة حال تساوي عدد النقاط.





وتابع، "إذا كان الأهلي يتفوق في المواجهات المباشرة فيجب إعلان تتويجه بطلاً للدوري، وكذلك الأمر إذا كان الزمالك يتفوق في المواجهات المباشرة".



