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اتحاد الكرة يوضح مصير قمة الدوري المصري

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، مصير قمة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأكد مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة، سوف تقام في موعدها دون تأجيل.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة ليس لديه أي نية للتأجيل، وأن المباراة ستكون تحت قيادة تحكيمية مصرية، وأنه لا رجعة في هذه القرارات نهائيًا.

وتابع، "التحكيم المصري بخير، ويقدم موسمًا مميزًا، هناك العديد من الأسماء البارزة، كما أنني أثق أن القمة ستخرج بشكل مشرف للكرة المصرية، بالإضافة إلى التحكيم المصري الذي أثق أنه سيظهر في أحسن صورة".

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