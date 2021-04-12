ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل مواجهات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، لصالح الأسبوع 30 من عمر البطولة.





وأقيم مساء أمس 4 مواجهات، تلقى خلالها فياريال هزيمة على ملعبه من فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريقي فالنسيا وريال سوسيداد بهدفين لكل منهما.









وعلى الجانب الآخر، نجح فريق غرناطة في هزيمة مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1-أتلتيكو مدريد 67 نقطة.





2- ريال مدريد 66 نقطة.





3- برشلونة 65 نقطة.





4- إشبيلية 58 نقطة.





5- ريال سوسيداد 47 نقطة.





6- ريال بيتيس 47 نقطة.





7- فياريال 46 نقطة.





8- غرناطة 39 نقطة.





9- ليفانتي 38 نقطة.





10- اتلتيكو بلباو 37 نقطة.





11- سيلتا فيجو 37 نقطة.





12- قادش 35 نقطة.





13- فالنسيا 34 نقطة.





14- أوساسونا 34 نقطة.





15- خيتافي 30 نقطة.





16- هويسكا 27 نقطة.





17- بلد الوليد 27 نقطة.





18- إلتشي 26 نقطة.





19- ألافيس 24 نقطة.



