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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين
الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:10 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل مواجهات اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، لصالح الأسبوع 30 من عمر البطولة.
وأقيم مساء أمس 4 مواجهات، تلقى خلالها فياريال هزيمة على ملعبه من فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريقي فالنسيا وريال سوسيداد بهدفين لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، نجح فريق غرناطة في هزيمة مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1-أتلتيكو مدريد 67 نقطة.
2- ريال مدريد 66 نقطة.
3- برشلونة 65 نقطة.
4- إشبيلية 58 نقطة.
5- ريال سوسيداد 47 نقطة.
6- ريال بيتيس 47 نقطة.
7- فياريال 46 نقطة.
8- غرناطة 39 نقطة.
9- ليفانتي 38 نقطة.
10- اتلتيكو بلباو 37 نقطة.
11- سيلتا فيجو 37 نقطة.
12- قادش 35 نقطة.
13- فالنسيا 34 نقطة.
14- أوساسونا 34 نقطة.
15- خيتافي 30 نقطة.
16- هويسكا 27 نقطة.
17- بلد الوليد 27 نقطة.
18- إلتشي 26 نقطة.
19- ألافيس 24 نقطة.
20- -إيبار 23 نقطة.
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