كواليس خلاف كومان وبيكيه مع حكم كلاسيكو الأرض

ذكرت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل الشجار بين الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني و جيرارد بيكي نجم البرسا مع جيل مانزانو حكم مباراة كلاسيكو الأرض عقب نهاية المباراة التي فاز بها ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

وأشار برنامج التشيرنيجيتو الإسباني إلى أن برشلونة طالب بركلة جزاء بعد سقوط برايثوايت داخل منطقة الجزاء بعد خطأ على فيرلاند ميندي في حين انتقدوا احتساب الحكم 4 دقائق فقط بدل ضائع.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن سبب الشجار كان نتيجة احتجاج كومان وبيكي على مانزانو بسبب لقطة سقوط برايثويت داخل منطقة الجزاء والوقت المحتسب بدل الضائع.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه أثناء احتجاج كومان وبيكي تدخل لاعبو ريال مدريد وطلبوا من كومان وبيكي الكفّ عن الاحتجاج لأنّه لم يكن الوقت المناسب لذلك كما أنهم كانوا يحتجون على الحكم طوال 90 دقيقة.