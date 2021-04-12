كواليس خلاف كومان وبيكيه مع حكم كلاسيكو الأرض

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كواليس خلاف كومان وبيكيه مع حكم كلاسيكو الأرض
الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:45 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل الشجار بين الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني و جيرارد بيكي نجم البرسا مع جيل مانزانو حكم مباراة كلاسيكو الأرض عقب نهاية المباراة التي فاز بها ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.
وأشار برنامج التشيرنيجيتو الإسباني إلى أن برشلونة طالب بركلة جزاء بعد سقوط برايثوايت داخل منطقة الجزاء بعد خطأ على فيرلاند ميندي في حين انتقدوا احتساب الحكم 4 دقائق فقط بدل ضائع.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن سبب الشجار كان نتيجة احتجاج كومان وبيكي على مانزانو بسبب لقطة سقوط برايثويت داخل منطقة الجزاء والوقت المحتسب بدل الضائع.
وأوضح البرنامج الإسباني أنه أثناء احتجاج كومان وبيكي تدخل لاعبو ريال مدريد وطلبوا من كومان وبيكي الكفّ عن الاحتجاج لأنّه لم يكن الوقت المناسب لذلك كما أنهم كانوا يحتجون على الحكم طوال 90 دقيقة.
وألمح البرنامج الإسباني أن بيكي وكومان كانا سعداء في غرفة ملابس برشلونة لأنّ مانزانو كان متساهلًا معهما ولم يتخذ أي إجراء تأديبي بحقهما على الرغم من انتقاداتهما اللاذعة ضده.
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