منى زكي تكشف لـ"الفجر الفني" سبب غيابها عن الدراما التليفزيونية ٤ سنوات





أعربت الفنانة منى زكى عن سعادتها الشديدة بتجربتها الجديدة فى مسلسل "لعبة نيوتن"، بعد غياب أربعة سنوات عن الدراما التليفزيونية.





وكشفت منى زكي لـ"الفجر الفني" عن سبب غيابها عن الدراما لأربعة سنوات، حيث قالت"كنت بشوف المناسب ليا من الأدوار وكمان كنت حامل فى ابني وكان لازم أقعد معاه أقل حاجة سنة ونص".



يذكر أن منى زكي تخوض السباق الرمضاني بمسلسل «لعبة نيوتن»، ويشارك معها كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب وعائشة بن أحمد، تأليف وإخراج تامر محسن.



وتدور أحداث المسلسل حول مهندسة زراعية تدعى "هنا"، يتحقق حلمها بالإنجاب ولكن بعد سفرها للخارج، تكتشف معلومات خطيرة وغامضة عن زوجها تصل إلى تورطه في أنشطة مشبوهة.

