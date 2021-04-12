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عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
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انتابت حالة من الخوف والذعر، أهالي منطقة تقسيم خطاب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، بسبب ميل برج سكني مكون من 13 طابقا بشكل مفاجئ، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار وإخلائه.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم خطاب التابعة لدائرة مركز المنصورة، بحدوث ميل في عقار سكني مكون من 13 طابقا.
 
وبدورها انتقلت قوات الحماية المدنية إلي مكان العقار، وتم فرض "كردون" أمني وإخلاء العقار من السكان، لحين عرض العقار على لجنة الهندسية لمعاينة العقار..

وتحرر عن ذلك المحضر لازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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ميل برج حوادث بوابة الفجر المنصورة الفجر

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