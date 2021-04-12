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أحمد مجاهد يعلق على أزمة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن أزمة مباراة الاهلي والزمالك في مسابقة مواليد 99، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مسابقة 99 دي خلاص انتهت وكان المفروض تبقى من الموسم الي فات لا تقام مرة أخرى، دي مش مسابقة مهمة بالنسبة لينا، دوري 2003 ده المهم علشان كأس العالم".

وتابع: "من أول ما تولينا المهمة قررنا ان جميع المسابقات هتقام من دور واحد ماعدا بطولات الجمهورية، بعد ما تفاقمت اعداد الكورونا".

وأضاف مجاهد "قررنا اننا نكمل المرحلة التانية لـ 99 و2001، هم مالهماش مسابقات تاني في الفترة الجاية ف حرام يقعدوا الفترة دي كلها بدون لعب، قولنا نكمل المسابقة من دور واحد على ان تستكمل مسابقتي مواليد 2003 و2006 كما بدأت من دورين".

وواصل: "اللائحة الي كانت منشورة في نوفمبر ان البطولة هتبقى بالمواجهات المباشرة، بما ان المواجهات قررنا استكمالها من دور واحد وقررنا نغير النظام، فتقرر النهاردة ان بعد تساوي الفريقين في النقاط هلعب ماتش فاصل، لإن لما عملنا دوري من دور واحد محددناش من دور واحد قولنا".

وأردف مجاهد: "كان هناك مقترح من جانب أحد الأندية بتقاسم البطولة بين الفريقين لإنها مش مؤهلة لحاجة، وقررنا النهاردة بعد المباراة إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل". 

وأختتم أحمد مجاهد تصريحاته: "المباراة علشان فيها اهلي وزمالك اخدت الشكل ده، لائحة شهر نوفمبر دي مبقاش ليها وجود بعد ما قررنا نغير نظام المسابقة وقولنا نستنى للنهاية ونشوف ايه الدنيا، ولم نخطيء  في عدم وضع نظام لتحديد البطل قبل اقامة مباراة اليوم".

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