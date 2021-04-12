اتحاد الكرة: لا يوجد شرط جزائي في عقد فينجادا.. وهذا موقف عقد ساسي وحقيقة احتجاج الزمالك













أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد البرتغالي فينجادا المدير الفني للاتحاد.





وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد شرط جزائي في عقد نيلو فينجادا، والمرتب ليس مثلما يقال بالإعلام".





وأكمل: "عقد فينجادا لمدة عام ويتم تجديده برغبة الطرفين، حتى لا يكون الاتحاد المقبل مجبر على استمراره".





وعن عقد ساسي : "أغلب عقود اللاعبين تنتهي مع نهاية الدوري وتبدأ مع بداية الدوري، إذا كان هناك حالات غير ذلك مثل ساسي سيتم النظر فيها حالة بحالة".



